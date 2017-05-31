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Москва продаст часть жилья, построенного по программе реновации

Общество
31 мая, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Денежные средства от продажи жилья будут направлены на компенсацию затрат на программу реновации

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Москвы намерены продать часть жилья, построенного в рамках реновации жилищного фонда столицы, чтобы привлечь средства на реализацию программы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

"Надо учитывать, что одна часть жилья пойдет на переселение, а вторая на продажу, чтобы компенсировать бюджету хотя бы часть затрат, - сказал он, - Мы пытаемся сбалансировать программу так, чтобы за весь период программы расходы на жилищное строительство примерно совпали с доходами".

Остальная часть средств, необходимых для реновации поступит из городского бюджета. "Жители платят налоги, чтобы мы развивали инженерную и социальную инфраструктуру", - пояснил Собянин.

Интервью

Сергей Собянин

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Только на запуск программы власти Москвы выделят 300 млрд рублей в оборотный фонд из городского бюджета. "Ведь в течение нескольких лет мы будем только строить и лишь потом продавать часть жилья. Чтобы запустить программу, нам нужен трехлетний период. В это время мы будем финансировать ее из городского бюджета, и если необходимо, то и за счет кредитных средств", - продолжил Собянин.

Москва сможет воспользоваться кредитами, чтобы ускорить реализацию программы, поскольку "практически полностью избавилась от долговой нагрузки". В настоящее время он (долг) "чисто символический", по словам мэра, хотя в 2010 году достигал примерно 300 млрд. рублей.

Всего для сноса было заявлено 8 тыс. домов, в них проживают 1,6 млн человек. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс.

Пятиэтажный дом может попасть в программу реновации Москвы, если его техническое состояние неудовлетворительное и более 70% опрошенных жителей поддерживают участие в программе. Жители Москвы, чьи дома будут снесены в рамках реновации, получат квартиры такой же или большей общей площади.

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