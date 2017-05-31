Собянин: риска монополии для рынка недвижимости со стороны Фонда реновации нет

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Риски монополизации рынка недвижимости в Москве из-за создаваемого властями города Фонда реновации отсутствуют, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

"Проблемы я не вижу. С учетом того количества населения, которое проживает в Москве, объем жилищного строительства у нас очень маленький. Он самый маленький в стране - в год мы строим 0,25 квадратного метра на человека при нормативах Минстроя (России) в один квадратный метр. В абсолютных цифрах это около трех миллионов квадратных метров", - пояснил он, отвечая на вопрос, не станет ли Фонд реновации монополистом на строительном рынке, учитывая, что через него будут проходить значительные средства, и он будет координировать масштабное строительство жилья.

"Если будем выводить на рынок дополнительные квадратные метры, мне кажется, ничего плохого не случится. Это благо для москвичей и для экономики", - пояснил мэр. По его словам, в столице именно на фоне дефицита жилья сложилась ситуация с его высокой стоимостью. В результате, по словам мэра, "москвичи ютятся в маленьких квартирках, обеспеченность жильем москвичей самая низкая в мире среди мегаполисов".

Задачи фонда

В начале марта 2017 года в Госдуму РФ было внесено предложение о создании Фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве для расселения пятиэтажек второй очереди. Фонд, если закон о реновации будет принят, станет юридическим лицом, и может быть наделен правом выступать застройщиком и привлекать деньги юридических лиц по договорам долевого участия. Он займется вовлечением городских земель под застройку жилья для переселенцев из так называемых хрущевок и взаимодействием с арендаторами и собственниками участков. Однако частные девелоперы участвовать в сносе не будут.

Эта структура будет оперировать 100 млрд руб. ежегодно в течение первых трех лет на средства бюджета. Счета этого фонда будут находиться в Федеральном казначействе, и его бюджет будет жестко контролироваться.

По словам Собянина, фонд будет частично зарабатывать на продаже жилья, возвращая все заработанное снова на реализацию программы.

"Тогда фонд как самоокупаемая структура сможет вести строительство независимо от того, есть в бюджете деньги или нет", - пояснил мэр. По его мнению, предыдущая программа сноса пятиэтажек (т.н. "первого индустриального домостроения") была проблемной из-за того, что значительная часть кварталов под реконструкцию была отдана частным инвесторам на откуп.

"Когда рынок был "высокий", они активно работали. Когда рынок падал, они убегали из этих районов. А сложные кварталы они полностью бросили, и их пришлось достраивать за счет города", - напомнил мэр. Чтобы такого не было, город сам должен заниматься этой программой, в отдельных случаях продавая инвесторам чистые площадки без обязательств перед гражданами, добавил он.

Глава фонда будет назначаться правительством Москвы. Кандидатуры на пост главы фонда будут рассматриваться после принятия положения об этой структуре, заключил градоначальник.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.