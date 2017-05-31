Комиссия ОП предложила оснащать участковых видеорегистраторами

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты России по безопасности предложила оснащать персональными видеорегистраторами участковых и сотрудников патрульно-постовой службы. Как сообщил ТАСС председатель комиссии Антон Цветков, он обратился с соответствующей инициативой к руководству МВД России.

По его словам, персональный видеорегистратор должен стать обязательным атрибутом прежде всего сотрудников тех служб и подразделений органов внутренних дел, которые по роду должностных обязанностей чаще всего контактируют с гражданами.

"Ситуация с задержанием ребенка на Арбате в очередной раз наглядно продемонстрировала, что такая необходимость назрела. Мы все увидели видеозапись только части конфликта, предоставленную обществу одной стороной - мачехой мальчика. Можно, конечно, посмотреть уличные камеры, но там нет звука, сложно объективно разобраться. Наличие у сотрудников видеорегистратора позволило бы изучить полностью всю картину произошедшего", - сказал Цветков.

По его мнению, включение в нормы обязательного материально-технического обеспечения сотрудников патрульно-постовой службы, подразделений по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции, конвойной службы персональных видеорегистраторов позволит не только обеспечить повышение дисциплины и объективный контроль за деятельностью представителей данных служб, но и обезопасить их самих от провокаций.

"Персональный видеорегистратор, который осуществляет беспрерывную аудио- и видеофиксацию с момента заступления полицейского на дежурство и до его окончания, помогает решить сразу несколько проблем. В случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций всегда есть возможность изучить видеозапись для выяснения реальных обстоятельств. Это, с одной стороны, позволит защитить сотрудников от возможных провокационных действий, а с другой - исключить возможность злоупотреблений и противозаконных действий самих полицейских", - отметил он.

Глава комиссии привел в качестве положительного примера столичную Госавтоинспекцию. "Два года назад мы от "Офицеров России" предоставили несколько десятков видеорегистраторов и провели эксперимент в московской ГИБДД. Результаты показали высокую результативность нашей инициативы и были поддержаны руководством. Персональные видеорегистраторы стали активно внедряться в ДПС, это получило одобрение в обществе", - подчеркнул он, добавив, что Центр профилактики правонарушений общероссийской организации "Офицеры России" также активно использует в своей деятельности персональные носимые видеорегистраторы.