Москва не будет покупать коммерческое жилье для переселения горожан по программе реновации

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Москвы не намерены покупать готовое коммерческое жилье для переселения горожан по программе реновации жилищного фонда столицы, поскольку квартир недостаточно, и они реализуются по рыночным ценам. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

"К примеру, коммерческое жилье. Мы можем отобрать в построенном доме для переселения пять квартир, ну, максимум десять. А нам нужна сотня, чтобы переселить целый дом. Да и по коммерческим ценам мы ничего покупать не собираемся, это бессмысленно", - сказал он.

Собянин опроверг заявления оппонентов программы реновации, что она задумана как мера поддержки девелоперов Московского региона. "Якобы программа реновации выступит как поддержка строительного рынка в целом, но мы не собираемся у девелоперов ничего покупать. Вообще! Как мы можем брать квартиры, которые построены под другие задачи и цели? Невозможно", - сказал он.

Программа реновации также не является попыткой избавиться от неликвидных квартир, построенных по городским программам, заметил Собянин, потому что "все новые дома, которые строятся по городским программам, продаются как горячие пирожки".

Власти Москвы постараются использовать часть готовых квартир, которые есть в жилищном фонде города, чтобы ускорить процесс переселения горожан, отметил мэр. "Часто это жилье не той квартирографии, не в том месте, не того качества, которое требуется по закону. Но мы постараемся выбрать из фонда все, что возможно, и запустить в программу", - пояснил он.

Использование жилищного фонда квартир и заделов с начавшимся строительством, где уже выделены площадки и подведены коммуникации, позволит начать переселение через год-полтора, резюмировал Собянин.

О программе реновации

Президент РФ Владимир Путин поручил в начале 2017 года мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки и построить новые дома на их месте. Всего для сноса было заявлено 8 тыс. домов, в них проживают 1,6 млн человек. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс.

Пятиэтажный дом может попасть в программу реновации Москвы, если его техническое состояние неудовлетворительное и более 70% опрошенных жителей поддерживают участие в программе. Жители Москвы, чьи дома будут снесены в рамках реновации, получат квартиры такой же или большей общей площади.