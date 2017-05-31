Власти Москвы будут выдавать 2-3 смотровых ордера переселенцам из пятиэтажек

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Жители пятиэтажек при выборе новой квартиры для переселения смогут получить 2-3 предложения - "смотровых ордера". Об этом в интервью ТАСС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Обычно выдаются два-три смотровых ордера. По возможности учитываются пожелания. Но это сложная история - это же дом, а не супермаркет с широким ассортиментом товаров, все пожелания учесть невозможно. Но мы стараемся", - отметил он.

По словам Собянина, распределением квартир займутся подразделения департамента имущества в каждом округе: "В каждой управе выделяются специальные люди, они будут заниматься этой программой, как занимались на пике первой программы сноса пятиэтажек".

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, для запуска программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.

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