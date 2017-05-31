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Собянин: программа реновации позволит выровнять плотность застройки в Москве

Общество
31 мая, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

По словам мэра, этажность построенных в рамках программы домов составит от шести до 14 этажей

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Программа реновации жилищного фонда Москвы позволит выровнять плотность застройки в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

Интервью

Сергей Собянин

Сергей Собянин: выход из программы реновации открыт

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"По итогам программы плотность застройки по Москве будет выравниваться, - сказал он. - Плотность застройки не должна быть выше 25 тысяч квадратных метров на гектар. Сейчас она варьируется от 9 до 35 тысяч метров".

Этажность домов, построенных в рамках программы реновации, в основном составит от шести до 14 этажей, отметил мэр.

"Высотные доминанты тоже будут, но застройка не станет сверхплотной, иначе не создать комфортную среду", - пояснил мэр.

"Наша задача, чтобы это были не спальные районы, а комплексные территории, комфортные для жизни и работы", - продолжил Собянин. Так, первые этажи новых домов будут распланированы под коммерческие помещения, а программа реновации в целом будет учитывать реконструкцию транспортной и инженерной сетей и развитие объектов образования и здравоохранения, объяснил глава города.

"Мы по-другому смотрим на развитие промышленных территорий вокруг районов при реновации, имея ввиду, что будем активно подвигать их к созданию новых рабочих мест", - добавил Собянин.

Власти Москвы поставили во главу угла комфортную среду в новых домах также потому, что часть созданного по программе жилья они планируют реализовать на рынке.

"Надо учитывать, что одна часть жилья пойдет на переселение, а вторая на продажу, чтобы компенсировать бюджету хотя бы часть затрат. И для этого также надо создавать качественную среду и комфортное пространство, иначе продать такие квартиры не получится, рынок достаточно конкурентный", - отметил Собянин.

О программе реновации

Всего для сноса было заявлено 8 тыс. домов, в них проживают 1,6 млн человек. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тысячи.

Пятиэтажный дом может попасть в программу реновации Москвы, если его техническое состояние неудовлетворительное и более 70% опрошенных жителей поддерживают участие в программе. Жители Москвы, чьи дома будут снесены в рамках реновации, получат квартиры такой же или большей общей площади.

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