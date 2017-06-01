Родителей в школу: кто и зачем ходит на курсы приемных родителей

1 июня отмечается одновременно Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. Сегодня в России растет число людей, готовых усыновлять или брать под опеку ребят из детских домов. Институт приемного родительства постепенно становится для россиян привычным явлением.

За три года в нашей стране количество детей, ожидающих усыновления, сократилось вдвое. По данным вице-премьера Ольги Голодец, если в 2012 году в банке данных на усыновление значились 119 тыс. детей, то сейчас эта цифра — ниже 69 тыс. Только за 2015 год усыновили и взяли под опеку 71 тыс. детей.

Сегодня большое внимание уделяется качеству подготовки приемных родителей. С 2012 года, согласно российскому законодательству, все желающие стать усыновителями или опекунами должны получить сертификат о прохождении соответствующей подготовки, которую обычно называют школой приемных родителей (ШПР).

О том, зачем приемным родителям учиться, рассказала руководитель школы при Институте развития семейного устройства Дина Магнат.

? Зачем нужна школа приемных родителей? Наша задача — помочь принять осознанное решение о приемном родительстве. Неважно, был ли у вас до этого опыт общения с детьми в качестве родителя или нет.

Приемный ребенок — это особый мир, в котором были опыт потери и зачастую опыт насилия, в котором не существует прочных привязанностей и нет понимания, как просто быть ребенком. Стать родителем такому ребенку не всегда просто

? Как проходят занятия? Формат обучения — интерактивный тренинг. Не только лекции, но и моделирование ситуаций, игры. После этого мы даем будущим приемным родителям обратную связь: вот здесь ваши риски, а вот здесь ваши ресурсы. Конечно, мы можем ошибаться и не факт, что все следуют нашим советам. Но мы надеемся, что школа снижает риск вторичных отказов от детей. Занятия ведут опытные тренеры, выпускники курса "Отбор и подготовка приемных родителей" Института развития семейного устройства. Многие из них сами являются приемными родителями. Лучше всего, если занятия посещают оба супруга. Среди тем, поднимаемых в ходе обучения: страхи и ожидания от усыновления, юридические вопросы, возрастные и медицинские особенности развития детей, привязанность и травма привязанности, поиск ребенка и первая встреча, адаптация. ? Кто должен проходить обучение? Любой человек, который хочет усыновить ребенка или взять его под опеку, кроме близких родственников ребенка (бабушек-дедушек и братьев-сестер). Также ШПР не нужно проходить тем, кто уже однажды стал опекуном или усыновителем. ? Сколько длится обучение? Обучение продолжается два месяца. В ШПР при Институте развития семейного устройства тренинги проходят два раза в неделю (вечером в будни и в выходной с утра) — всего семь часов в неделю. Параллельно занимаются две группы, в каждой в среднем около 20 человек. Мы набираем две группы каждые два месяца. ? Это бесплатно? По закону обучение должно быть бесплатным для родителей. Несмотря на это некоторые школы взимают плату. ? Есть ли стандарт качества для ШПР? Гарантировать качество обучения, согласно закону, обязаны органы опеки. Но эти функции могут быть переданы другим организациям — как государственным, так и негосударственным. Именно это и происходит в большинстве случаев. Подписав договор, школа обязуется соблюдать стандарты качества. Законодательство определяет темы, которые должны быть освещены в ходе курса, но жесткого регламента нет. Очень многое остается на усмотрение школы. Многое зависит и от группы. У каждой своя история и запросы, ситуации никогда не повторяются. ? Как выбрать школу? Сертифицированную школу должны знать в органах опеки. В Москве департамент труда и соцзащиты, которому подчиняются органы опеки, назначает полномочные организации, имеющие право проводить школы. Список таких школ есть на сайте "Усынови. Москва". Есть школы государственные — как правило при бывших детских домах, а ныне центрах содействия семейному устройству. Есть школы, которые созданы благотворительными фондами или некоммерческими организациями. Такие школы (и наша в том числе) живут за счет грантов, субсидий и поддержки благотворителей. Деньги идут на аренду помещения, орграсходы и зарплату тренеров. Помочь Школе приемных родителей при ИРСУ можно на ее официальном сайте. ? Дает ли школа гарантию, что человек готов стать приемным родителем? Школа выдает своим выпускникам сертификат установленного государством образца. Но гарантий не дает. Трудно представить, что кто-то готов давать подобные гарантии в принципе. В профессиональном сообществе идет дискуссия — как школа приемных родителей должна оценивать готовность потенциальных кандидатов и должна ли. Сегодня давать официальные оценки ШПР не имеет права. И я рада, что в мои функции не входит задача определять готовность человека к приемному родительству. Причина очень простая. Даже тот курс, который мы проводим, и тот уровень контакта с людьми, который у нас возникает, недостаточен для того, чтобы определить готовность человека. Я вообще не уверена, что есть такое понятие как готовность или не готовность — жизнь сложнее всех методик. Есть шкала. С одной стороны, есть те, кто живет за чертой бедности, кто не может разобраться со своей жизнью или страдает психическими заболеваниями — очевидно, что они не могут быть приемными родителями. На другом конце шкалы те, кто достиг просветления, все понимает про жизнь, со всем может справиться. Очевидно, что им точно можно брать детей в семью. Правда, я таких людей не видела, и если ориентироваться только на них, то почти никто и никогда не усыновит ребенка. А вот в середине — обычные люди, со своими особенностями, сильными и слабыми сторонами. Кто-то из них справится со сложностями, кто-то нет, но ведь чем жестче отбор кандидатов, тем меньше детей получат шанс жить в семье, а не в учреждении.

Обычно мы просто говорим будущим слушателям, что наша задача — чтобы в результате приема ребенка в семью и ему, и его новым родителям стало лучше от этого действия, чем до него

? А если я не полюблю приемного ребенка? Современные стандарты родительства предполагают довольно плотный контакт между ребенком и мамой-папой. Раньше дистанция между родителями и детьми была нормой: накормили, обеспечили крышу над головой, образование и безопасность — и этого достаточно. Требования любить ребенка не существовало. Сейчас общество считает любовь нормой. И здесь возникают проблемы. Зачастую установление общего эмоционального контакта с приемным ребенком — болезненный процесс, и помощь специалиста здесь не будет лишней. Очень важно, чтобы приемные родители не убились об историю "я должен любить ребенка или любить всех детей одинаково". Здесь могут быть разные пути, но как минимум ситуацию надо принять, сказать себе: "Да, я люблю его меньше других или не так, как мне бы хотелось, но я о нем забочусь, делаю все, чтобы ему было хорошо". Кроме того, у каждого — свой ресурс, из которого он черпает поддержку. Главное — знать, что есть специалисты, которые всегда помогут и не откажут. Школа приемных родителей учит доверять специалистам. ? Хватит ли мне денег на ребенка? Растить детей недешево. Но есть много вещей, которые можно делать за разные деньги, начиная от еды и заканчивая образованием. С медициной ужаться сложнее, особенно если есть проблемы со здоровьем. Но для того чтобы взять ребенка, требования законодательства очень просты. Для усыновителя доход должен быть равен прожиточному минимуму в его регионе, помноженному на количество членов семьи, включая будущих усыновленных детей. Там, где речь идет об опеке, ребенка при подсчете необходимого уровня дохода можно не учитывать, так как государство платит на него пособие. Нужно просто показать достаточный доход для содержания текущего состава семьи. Регионы, где опекунам выплачивается более-менее осмысленная сумма, можно пересчитать по пальцам. В первую очередь это Москва (16 500 ребенку до 12 лет и 27 500 — ребенок-инвалид до 18 лет). И хотя в семейном бюджете эти деньги играют важную роль, для реабилитации ребенка со сложными заболеваниями их недостаточно. ? Есть ли требования по жилью? Требования по метрам уже давно не существует. Закон не конкретизирует, каким должно быть жилье. Важно, что это помещение — не бомжатник. Далее стандарты разнятся в зависимости от региона. Если в Москве квартира без туалета — нежилое помещение, то во многих регионах норма, когда удобства на улице. ? Важен ли семейный статус приемного родителя? Статус не имеет значения. Приемным родителем может быть и мать-одиночка, и отец-одиночка. Правда, последних в России немного, но такие случаи есть. И мужчины и женщины равны в правах. ? Могу ли я пройти школу сейчас, а взять ребенка позже? Сертификат школы бессрочный. Но иногда в школу приходят те, кому он даже формально не нужен — уже действующие приемные родители. У кого-то сложно прошла адаптация с первым ребенком, у кого-то, наоборот, слишком легко, и они боятся столкнуться с трудностями.