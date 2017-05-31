Собянин открыл движение по путепроводу в районе платформы "Переделкино" МЖД

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин открыл в среду движение по автодорожному путепроводу на 18-м км Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) вблизи платформы "Переделкино".

"В 2014 году мы начали программу строительства переездов через железнодорожные пути. Это важная программа, потому что пригородные электрички с каждым годом ходят все чаще. Проблема становится просто невыносимой, потому что автомобилисты вынуждены часами проводить на этих переездах", - рассказал Собянин журналистам перед пуском движения.

Он напомнил, что с 2014 года построено шесть железнодорожных переездов.

"И шесть будет построено в этом году. Один из таких переездов здесь, в Переделкино. Он даст нормальное сообщение между Боровским и Минским шоссе. И снимет, конечно, колоссальное напряжение, которое здесь существует", - сказал мэр.

Строительство автодорожного путепровода на 18-м км Киевского направления МЖД началось в октябре 2015 года.

Меньше чем за два года строители возвели двухполосную эстакаду длиной 227 метров, что позволило увеличить пропускную способность переезда в три раза - до 900 автомобилей в час в одном направлении. Для защиты находящихся неподалеку жилых домов от шума и пыли дополнительно были установлены шумозащитные экраны.