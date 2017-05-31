Москва не будет привлекать девелоперов для участия в программе реновации

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Московские власти будут самостоятельно реализовывать программу реновации, не привлекая к ней инвестиционные и девелоперские компании. Об этом в ходе пресс-завтрака сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Все объясняется очень просто: программа длинная и сторонним застройщикам будут нужны "длинные" деньги. А кредитные средства сильно повлияют на конечную стоимость квадратного метра. Кроме того, застройщику выгодны повышенная этажность и плотность, и федеральный закон сегодня не позволяет передавать землю застройщику без аукциона", - сказал Хуснуллин.

"Мы вынуждены констатировать, что всю программу будем делать за счет города. Мы никаких переговоров с компаниями-застройщиками не вели. Но если у застройщиков есть свои производственные подразделения, то мы им сказали: готовьтесь к конкурсам, как подрядчики на строительство", - добавил он.

Заммэра также отметил, что программа реновации в Москве не приведет к резкому колебанию цен на недвижимость, скорее всего, стоимость будет расти в пределах инфляции.

"Сейчас мы ведем большую работу по прогнозированию цены (на недвижимость - прим. ТАСС) с участием научно-исследовательских институтов, закладывая в расчеты до 50 разных показателей. Цены точно не рухнут, им рушиться некуда. Они, скорее всего, не будут расти, в сценарии с учетом реновации. Мы для себя видим, что цена будет расти на уровне инфляции", - сказал Хуснуллин.

Заммэра предположил, что рост стоимости недвижимости составит 3-4%. "Это мое личное мнение. Может быть, будут колебания плюс-минус 5%. Это будет достаточно стабильная ситуация", - добавил Хуснуллин.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Всего для сноса было заявлено 8 тыс. домов, в них проживают 1,6 млн человек. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тысяч.

Пятиэтажный дом может попасть в программу реновации Москвы, если его техническое состояние неудовлетворительное и более 70% опрошенных жителей поддерживают участие в программе. Жители Москвы, чьи дома будут снесены в рамках реновации, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, для запуска программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.