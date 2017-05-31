Количество парковочных мест в новых кварталах по программе реновации вырастет вдвое

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Количество парковочных мест в новых кварталах, построенных по программе реновации, вырастет вдвое. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Взяли модель нового квартала и выяснили, что количество машиномест там при щадящей плотности 20 тыс. жителей на гектар, вырастет вдвое. То есть мы можем говорить, что во вновь построенных районах ситуация с парковками будет лучше, - сказал он. - Причем речь идет о плоскостных парковках. Я не говорю про капитальные гаражи".
Хуснуллин уточнил, что в новом стандарте проектирования заложены дома в виде буквы "П" или каре.
"Внутрь двора машина вообще не сможет заезжать. А так как у нас подъездные дороги ко всем комплексам домов будут построены новые, то днем они будут работать как внутриквартальные дороги, а ночью как место для стоянки машин. За счет этого и увеличится площадь парковок", - пояснил заммэра.