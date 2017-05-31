Минздрав разрабатывает систему маркировки табачной продукции

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. В Минздраве разрабатывают систему маркировки табачной продукции, призванную сократить число фальсификата на рынке. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель главы ведомства Дмитрий Костенников на конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню без табака.

"С введением обезличенной пачки и прослеживаемой системы маркировки проблема фальсификата будет решена. Каждый с помощью мобильного телефона сможет посмотреть - фальсифицированная это продукция или нет", - сказал Костенников.

Он также отметил, что, по сути, система маркировки табачной продукции будет аналогична системе маркировки лекарственных препаратов. Кроме того, по словам Костенникова, в данный момент в Евразийском экономическом союзе ведется работа над тем, чтобы обязать табачные компании отчитываться о составе своей продукции, включая бумагу и фильтры. Эта информация также будет размещаться на пачках сигарет.

Такие меры предусмотрены в стратегическом антитабачном документе Минздрава РФ - проекте "Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу". Она разработана в прошлом году и предусматривает, в частности, введение обезличенной пачки сигарет, запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах, возможное увеличение продолжительности рабочего дня курильщика. Проект документа вызывал большой общественный резонанс и сейчас находится на доработке.