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После голосования число домов в программе реновации может уменьшиться на 200-300

Общество
31 мая, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Говорить о точных цифрах можно будет того, как программа будет сформирована, отметил Хуснуллин

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Общее число домов, участвующих в программе реновации, уменьшится после голосования на две-три сотни, но возможно, что в программу затем войдут не менее 500 домов, жители которых в настоящее время ведут кампанию за их включение в программу. Об этом в ходе пресс-завтрака журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Вероятно, после голосования, количество домов уменьшится на две-три сотни, но у нас уже наметилась другая ситуация - 500 домов просятся в программу", - сказал Хуснуллин.

"По моим ощущениям, если те люди организуются, то у нас в целом программа останется в тех же показателях, что и раньше - примерно 4,5 тыс. домов. По мере реализации программы, как мне кажется, те дома, которые не попали в первую волну совершенно точно, шаг за шагом, будут вливаться в эту волну. Так что программа не будет сокращаться, а скорее всего будет расти", - добавил он.

По словам Хуснуллина, пока говорить о каких бы то ни было цифрах сейчас нельзя. Они появятся только после того, как программа будет сформирована. "Сегодня никто в городе не знает каковы будут окончательные параметры программы реновации", - сказал Хуснуллин.

О программе реновации

Всего для сноса было заявлено 8 тыс. домов, в них проживают 1,6 млн человек. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тысячи.

Пятиэтажный дом может попасть в программу реновации Москвы, если его техническое состояние неудовлетворительное и более 70% опрошенных жителей поддерживают участие в программе. Жители Москвы, чьи дома будут снесены в рамках реновации, получат квартиры такой же или большей общей площади.

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