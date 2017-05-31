Гидрометцентр готов взаимодействовать со всеми проверяющими его прогнозы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Гидрометцентр и Росгидромет готовы взаимодействовать со всеми структурами, которые будут проверять прогнозы метеослужбы. Об этом ТАСС заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам верхней палаты парламента разобраться, почему синоптики не спрогнозировали шквал, который обрушился на Москву.

"Все, что связано с проверкой и оценкой действий, то будем взаимодействовать со всеми структурами, которые будут задействованы в проверке", - сказал Вильфанд.

"Раз сейчас принято решение о проведении каких-то проверок, разбирательств, кто как действовал, мне сейчас уже трудно комментировать эту ситуацию. Нужно подождать", - добавил директор Гидрометцентра. Он отметил, что когда начинаются разбирательства, то лучше "подождать тех вопросов и проверок, которые будут".

Вместе с тем, Вильфанд подчеркнул, что синоптики прогноз об ухудшении погоды 29 мая в Москве выпустили. "Был прогноз, 17-22 м/с. С моей точки зрения, это очень значимый прогноз, потому что редко встречается такой прогноз скорости ветра, особенно для умеренных широт", - сказал он.

Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение по Москве 29 мая выпустила в 12:25 мск структура Росгидромета - ФБГУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФБГУ "Центральное УГМС"). Грозы с сильными ливнями и порывистым ветром пришли во второй половине дня 29 мая с запада. Скорость ветра в столице, по данным метеорологических станций, достигала 18-24 м/с. В Московской области наибольшая сила ветра достигла 27 м/с и была зарегистрирована на метеостанции Черусти.

Сильный порывистый ветер с дождем стал причиной падения многочисленных деревьев, срывал кровли крыш, поднимал в воздух рекламные щиты. В результате жертвами стали 15 человек: 10 погибли в Москве и пять - в области.

Синоптиками ФГБУ "Центральное УГМС" еще 28 мая, за сутки до происшествия, в прогнозе погоды говорилось об усилении ветра 29 мая до 17-22 м/с. А за три часа до шторма было выпущено предупреждение о сильном дожде с грозой, местами с градом, ветер до 17-22 м/с.

В связи с этим столичный главк МЧС предупредил, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, повреждение разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных громоотводом.