И. о. директора Исаакия стала писательница Ирада Вовненко

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Петербургская писательница Ирада Вовненко представлена коллективу государственного музея-памятника Исаакиевский собор в качестве исполняющей обязанности директора. Она сменит уходящего с этого поста Николая Бурова, который возглавлял музей с июня 2008 года.
"Исполняющим обязанности директора музея назначена Ирада Вовненко, занимавшая пост заместителя директора по связям с общественностью", - сказали ТАСС в дирекции музея.
Буров обратился к сотрудникам с прощальным письмом, в котором поблагодарил за совместную работу и попросил прощения за неосуществленные проекты.