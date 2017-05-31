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И. о. директора Исаакия стала писательница Ирада Вовненко

Общество
31 мая, 12:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, мая. /ТАСС

Бывший руководитель государственного музея-памятника в прощальном письме извинился перед коллективом за неосуществленные проекты

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Ирада Вовненко

Ирада Вовненко

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Петербургская писательница Ирада Вовненко представлена коллективу государственного музея-памятника Исаакиевский собор в качестве исполняющей обязанности директора. Она сменит уходящего с этого поста Николая Бурова, который возглавлял музей с июня 2008 года.

"Исполняющим обязанности директора музея назначена Ирада Вовненко, занимавшая пост заместителя директора по связям с общественностью", - сказали ТАСС в дирекции музея.

Буров обратился к сотрудникам с прощальным письмом, в котором поблагодарил за совместную работу и попросил прощения за неосуществленные проекты.

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