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Прокуратура внесла представление "ВИМ-Авиа" за задержку рейса с детьми из Петербурга

Общество
31 мая, 12:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, мая. /ТАСС

В прокуратуре пояснили, что из-за переноса рейса, который задержался на восемь часов, пассажиры не могли уехать из аэропорта, а гостиницу компания им не предоставила

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление гендиректору авиакомпании "ВИМ-Авиа" за нарушения, допущенные во время многочасовой задержки вылета самолета с детьми из Петербурга в болгарскую Варну. Об этом сообщила в среду пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По факту непредоставления руководством авиакомпании своевременной информации о точном времени отправлении рейса, который переносился каждый час на более поздний срок, и нарушение требований Правил воздушных перевозок Санкт-Петербургской транспортной прокуратурой генеральному директору "ВИМ Авиа" внесено представление", - говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре отметили, что из-за переноса рейса, который в итоге был задержан на восемь часов, пассажиры не могли уехать из аэропорта, а гостиницу компания им не предложила.

Ранее в транспортной прокуратуре сообщили о начале проверки по факту задержки рейса, который должен доставить на отдых в Болгарию более 120 воспитанников спортивных школ. В авиакомпании пояснили, что задержка связана с технической неисправностью.

Ранее транспортная прокуратура уже выявляла нарушения лицензионного законодательства при перевозках пассажиров в деятельности "ВИМ-Авиа". В связи с этим авиакомпания неоднократно привлекалась к административной ответственности.

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