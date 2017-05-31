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Помощник президента РФ считает реализуемой идею идентификации пользователей мессенджеров

Общество
31 мая, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Игорь Щеголев сравнил мессенджеры с сотовой связью и отметил, что "то, что обязательно для одного способа доставки информации, вполне можно распространить и на другой способ доставки информации"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Щеголев считает, что идею о введении идентификации пользователей сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров) вполне можно реализовать.

"Я считаю, что мессенджеры - это одно из средств обмена информацией, услуга связи. Когда вы покупаете мобильный телефон с контрактом от оператора, вы предоставляете свои паспортные данные для того, чтобы соответствовать закону, которым это предусмотрено. Когда вы пользуетесь мессенджером для обмена сообщениями, вы пользуетесь ровно той же самой функцией", - сказал Щеголев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Поэтому то, что обязательно для одного способа доставки информации, вполне можно распространить и на другой способ доставки информации, просто будет речь идти о выравнивании условий для действия разных игроков на этом рынке. Мне кажется, в этом ничего страшного нет", - добавил он.

Законопроект о мессенджерах

24 мая в Госдуму был внесен законопроект о регулировании деятельности мессенджеров. Авторами инициативы выступили зампред думского комитета по информполитике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), депутаты Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

Разрабатывал законопроект Медиа-коммуникационный союз. Как ранее сообщал ТАСС его представитель Павел Степанов, документ "в целом опирается на те экспертные наработки, которые предлагал союз", и доработан депутатами с учетом дополнений и рекомендаций отраслевых регуляторов.

"Законопроект определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и возлагает на данного субъекта обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей интернета, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ", - говорится в пояснительной записке к документу. Кроме того, проектом предлагается "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи", указывают разработчики.

Законопроект о регулировании деятельности мессенджеров будет рассмотрен нижней палатой в первом чтении на заседании 14 июня.

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Щеголев, Игорь Олегович
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Регулирование интернета в России
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