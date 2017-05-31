Медведев наградил помощника президента РФ Брычеву медалью Столыпина I степени

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении медалью Столыпина I степени помощника президента РФ - начальника Государственно-правового управления президента Ларису Брычеву. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За заслуги в развитии законодательства Российской Федерации и многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить медалью Столыпина П.А. I степени помощника президента Российской Федерации - начальника Государственно-правового управления президента Российской Федерации Брычеву Ларису Игоревну", - говорится в документе.
Брычева занимает должность помощника президента - начальника Государственно-правового управления президента РФ с 2004 года.