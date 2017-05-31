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Рособрнадзор направил в МВД перечень из 200 сайтов, где продаются якобы задания ЕГЭ

Общество
31 мая, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что никаких утечек экзаменационных материалов нет

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/.  Рособрнадзор направил в МВД письмо со списком мошеннических сайтов, которые якобы осуществляют продажу заданий ЕГЭ. Об этом сообщил на пресс-конференции глава ведомства Сергей Кравцов.

"С каждым годом таких мошенников становится все меньше и меньше. Все эти сайты не подтверждаются. Сегодня утром мы направили очередное письмо в Министерство внутренних дел с теми сайтами, которые якобы предлагают задания для сдачи ЕГЭ, тем самым вводя в заблуждение сдающих экзамен", - сказал Кравцов.

В пресс-службе уточнили, что Рособрнадзор передал МВД информацию о почти 200 ресурсах, предлагающих подобные услуги, для принятия соответствующих мер.

Он подчеркнул, что никаких утечек экзаменационных материалов нет. "Нужно рассчитывать только на свои знания", - заключил глава Рособрнадзора. 

Мониторинг интернет-ресурсов будет продолжен Рособрнадзором в течение всего периода проведения экзаменов, подчеркнули в ведомстве.

Инфографика Что запрещено на едином государственном экзамене

Что запрещено на едином государственном экзамене

Что запрещено на ЕГЭ и что на нем разрешено. Инфографика ТАСС

29 мая в России стартовал основный этап ЕГЭ-2017, он продлится до 1 июля. Всего в экзаменах примут участие 703 тыс. человек. В ходе первых экзаменов, географии и информатики, портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ подвергся хакерским атакам, все они были отбиты. Кроме того, из-за погодных условий экзамены были перенесены в Советском районе Ставропольского края, участники смогут сдать их в резервный день.

31 мая в России сдают экзамен по базовой математике, в нем принимают участие более 560 тыс. человек. Экзаменационная работа включает в себя 20 заданий, которые нужно выполнить за три часа. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно получить "тройку". Результаты ЕГЭ станут известны на позднее 14 июня.

2 июня выпускники будут сдавать ЕГЭ по математике профильного уровня. "Экзамен сдают 424 тысячи, 4,5 тысячи пунктов проведения экзаменов", - сказал Кравцов.

Досрочная волна ЕГЭ-2017 проходила с 23 марта по 14 апреля. В ней приняло участие 44 тысячи человек. Досрочные экзамены прошли без сбоев.

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