"ВИМ-Авиа" отменила рейс из Петербурга в Анталью после восьмичасовой задержки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" отменила задержанный более чем на восемь часов рейс из петербургского аэропорта Пулково в турецкую Анталью. Данная информация появилась на онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что "ВИМ-Авиа" задержала рейс из-за позднего прибытия трех самолетов с планового технического осмотра.

Как сообщила корреспондент ТАСС директор по связям с общественностью авиакомпании "ВИМ-Авиа" Елена Федорова, авиакомпания совместно с заказчиками перенесенных чартерных рейсов "реализует план оперативного решения сложившихся проблем".

"В данный момент осуществляется коррекция расписания. Некоторые пассажиры регулярных рейсов сдали билеты, часть пересажена на рейсы других авиакомпаний. Пассажирам, потерявшим стыковки, авиакомпания оказывает помощь в оформлении билетов на другие рейсы. Часть пассажиров была размещена в гостиницах", - добавила Федорова.

По ее словам, пассажирам в аэропорту предоставляются напитки и питание. "Представителями авиакомпании в аэропортах и службой клиентской поддержки производится своевременное предоставление информации. "ВИМ-Авиа" приносит извинения за доставленные неудобства", - добавила она.

Ночная задержка рейсов

Минувшей ночью самолет этой же авиакомпании, который должен доставить группу детей в болгарскую Варну, вылетел из Петербурга после более чем восьмичасовой задержки. В авиакомпании пояснили, что задержка связана с технической неисправностью. Прокуратура начала проверку по факту задержки.

"В ходе проверки установлено, что указанный рейс с 285 пассажирами, из них более 120 несовершеннолетних, должен был вылететь 30 мая в 16:00 мск, однако по техническим причинам задержан более чем на восемь часов, вылет по месту назначения осуществлен 31 мая в 00:30. Материалы проверки по факту длительной задержки рейса направлены по поднадзорности в Приволжскую транспортную прокуратуру (по месту регистрации авиакомпании). Кроме того, по факту непредоставления руководством авиакомпании своевременной информации о точном времени отправлении рейса, который переносился каждый час на более поздний срок Санкт-Петербургской транспортной прокуратурой генеральному директору "ВИМ-Авиа" внесено представление. Ход его рассмотрения контролируется", - отметили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура Татарстана начала проверку "ВИМ-Авиа" из-за задержки ее плановых рейсов 28-29 мая. По данным ведомства, причиной этого стал перенос сроков ремонта воздушных судов и, как следствие, недостаток парка самолетов.