Отключение отопления в Архангельске перенесли на 6 июня

АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая. /ТАСС/. Отключение отопления перенесено в Архангельске до 6 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Погода в Архангельске остается неустойчивой, прогнозы синоптиков меняются почти ежедневно. На сегодняшний день мы видим, что устойчивое потепление, которое позволяет комфортно жить без отопления, прогнозируется на 6 июня. Необходимо оставить запас времени для проведения ремонтных работ теплоснабжающим организациям, поскольку к 1 сентября сети должны быть готовы к новому отопительному периоду", - цитирует пресс-служба заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Виталия Акишина.

Как уточнили в мэрии города, сроки завершения отопительного сезона влияют не только на ремонт сетей теплоснабжения, но и проведение дорожного ремонта. "Приступать к асфальтированию проезжей части на некоторых участках имеет смысл только после проведения гидравлических испытаний и ремонта труб, проходящих под дорогами. Поэтому жители города должны понимать: когда идет речь о сроках отопительного периода, принимаются во внимание многие факторы, а не только погодные", - сказали в мэрии.

Прокурор Архангельска опротестовал распоряжение главы столицы Поморья об окончании отопительного сезона, который должен быть завершен 31 мая.

"Данное распоряжение противоречит правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденным постановлением правительства РФ № 354, которыми предусмотрено, что отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов", - говорится в сообщении.

По данным Севгидромета, которые приводит прокуратура, с 22 по 29 мая среднесуточная температура воздуха на территории областного центра не превышала 8 градусов. "Таким образом, окончание отопительного периода при температурах ниже, установленных федеральным законодательством влечет нарушение прав жителей города Архангельска", - уточнили в ведомстве.

Окончание отопительного сезона в Архангельске было перенесено с 22 на 31 мая из-за холодной погоды. Решение об отключении тепла с 31 мая, как сообщила пресс-служба мэрии города, было принято в связи с необходимостью безотлагательного начала ремонтных работ и подготовки города к следующему осенне-зимнему сезону. С 1 по 5 июня в городе запланированы гидравлические испытания тепловых сетей города. Во всем городе на этот период будет отключено горячее водоснабжение.

В прошлом году отопительный сезон в Архангельске закончился 16 мая. По данным Севгидромета, в ближайшие дни температура воздуха в регионе ночью ожидается -4, +1 градус, днем +5, +10.