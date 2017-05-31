Первой летней ночью в Москве может выпасть до 10% месячной нормы осадков

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Лето в Москве начнется грозовым дождем, предстоящей ночью может выпасть около 10% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Росгидромете.
"В ночь на 1 июня ожидается 7 мм осадков (около 10% месячной нормы), днем прибавится еще 2 мм. Таким образом, в первый день лета может выпасть 9 мм осадков, что составляет 12% месячной нормы, которая для июня равна 75 мм", - отметил представитель метеослужбы.
Вероятность осадков ночью составляет 91%. Они будут сопровождаться ветром, местами с порывами до 24 м/с. Прогремит гроза.
Синоптики рекомендуют жителям столичного региона не оставлять автомобили под деревьями и не выходить в непогоду из дома.