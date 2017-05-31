Москалькова призвала сенаторов принять меры для обеспечения детей-сирот жильем

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала членов Совета Федерации принять меры для обеспечения детей-сирот жильем.

"Из года в год сохраняется вопрос об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - заявила омбудсмен, представляя свой ежегодный доклад Совету Федерации. "Просила бы вас обратить внимание на необходимость рассмотреть вопрос об урегулировании порядка (обеспечения) жильем детей-сирот вне зависимости от наличия у них регистрации по месту пребывания", - отметила Москалькова.

Ранее Министерство образования и науки сообщило, что в очереди на получение жилья стоит 150 тыс. человек из числа сирот старше 18 лет.