Москалькова призвала сенаторов принять меры для обеспечения детей-сирот жильем

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала членов Совета Федерации принять меры для обеспечения детей-сирот жильем.
"Из года в год сохраняется вопрос об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - заявила омбудсмен, представляя свой ежегодный доклад Совету Федерации. "Просила бы вас обратить внимание на необходимость рассмотреть вопрос об урегулировании порядка (обеспечения) жильем детей-сирот вне зависимости от наличия у них регистрации по месту пребывания", - отметила Москалькова.
Ранее Министерство образования и науки сообщило, что в очереди на получение жилья стоит 150 тыс. человек из числа сирот старше 18 лет.