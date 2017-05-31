МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал не допустить трагедий в детских лагерях и усилить безопасность детей. "У нас случаются проблемы, вы знаете, и трагедии случаются. И в прошлом году это было. Нужно сделать все, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций", - сказал премьер-министр на селекторном совещании по организации отдыха и оздоровления детей.

Медведев подчеркнул, что детский отдых должен быть организован как следует, чтобы ничто не угрожало ни здоровью, ни жизни детей. Поэтому, по его словам, ключевыми являются не только вопросы элементарной безопасности, но и соблюдение санитарных норм, противопожарных правил и т.д.

Глава правительства напомнил, что в прошлом году была усовершенствована нормативно-правовая база, касающаяся детского отдыха, в результате чего полномочия по организации детского отдыха закреплены за Министерством образования и науки. Медведев подчеркнул, что требования к компаниям, предоставляющим услуги по организации такого отдыха, стали конкретнее и жестче. Речь идет о квалификации людей, которые работают с детьми (вожатые, воспитатели, проводники). "Мы законодательно закрепили также, что при закупках в этой сфере качество услуг и вопросы безопасности детей - безусловные приоритеты. Поставщик таких услуг должен обладать необходимым опытом, у организаторов отдыха и в мыслях, что называется, не должно быть сэкономить на здоровье", - сказал Медведев. Он напомнил, что на прошлой неделе подписал распоряжение, в котором утверждаются основы государственного регулирования и контроля организаций отдыха и оздоровления детей. Премьер призвал федеральные органы власти максимально быстро подготовить все документы, которые вытекают из этого распоряжения.

Кроме того, нововведением нового сезона станет внедрение обязательного оповещения МЧС о маршрутах детских туристических групп, которые обязательно должны сопровождаться инструкторами-проводниками, прошедшими спецподготовку по оказанию первой помощи.

Безопасность перевозок

Глава кабмина потребовал взять под особый контроль безопасность организованных перевозок детей.

"Под особый контроль нужно взять безопасность детей во время организованных перевозок, предусмотреть условия для экстренного размещения детей, если во время поездки что-то случилось, убедиться, что если рейс задерживается, то на вокзалах будет организовано питание и, соответственно, все необходимые условия", - сказал премьер.

Средства на отдых детей из зон ЧС

Правительство РФ выделит средства из своего Резервного фонда на отдых детей из семей, пострадавших от природных пожаров.

"Из-за пожаров в Иркутской области пострадали многие семьи. Это тяжелый период для детей, чтобы их поддержать, мы на правительстве приняли решение, выделить из Резервного фонда деньги на отдых детей из таких семей", - сказал премьер.

Медведев добавил, что документы для этого подготовлены. Кроме того, он обратил внимание на то, что в Ставропольском крае объявлен режим ЧС в связи с паводком. В зоне подтопления находится 16 детских лагерей. "В целом, они готовятся, чтобы принимать детей, но нужно убедиться, что стихия не повлияет на их работу и что отдых будет нормальным", - подчеркнул Медведев, призвав отнестись к этой работе максимально ответственно.