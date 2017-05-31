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МВД РФ отмечает всплеск деятельности "групп смерти" в интернете

Общество
31 мая, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

В ведомстве сообщили, что только за прошлый год удалось закрыть более 17 тыс. таких ресурсов в соцсетях

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. МВД России за последнее время фиксирует активный всплеск деятельности так называемых групп смерти в интернете. Как сообщил журналистам начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД России Алексей Мошков, только за прошлый год удалось закрыть более 17 тыс. таких ресурсов в социальных сетях.

"Сегодня мы фиксируем достаточно серьезный всплеск "групп смерти" в интернете. Мы принимаем шаги, которые нам позволят в будущем активно бороться с ними", - сказал он.

"Мы активно работаем с коллегами из Госдумы, в частности, с Ириной Яровой, которая внесла новые поправки в закон, что поможет нам предпринимать конкретные действия для упреждения преступлений и спасения многих детских жизней", - отметил Мошков.

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