Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ограничение движения большегрузов в Ненецком округе продлили до 11 июня из-за непогоды

Общество
31 мая, 14:17 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 31, мая. /ТАСС

Под ограничение попадают транспортные средства, масса которых превышает 3,5 тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая. /ТАСС/. Ограничение движения тяжеловесного транспорта по дорогам Ненецкого автономного округа продлили до 11 июня из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"С 1 июня в Ненецком автономном округе на 10 дней продлевается временное ограничение движения тяжеловесной техники по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения. Ограничение продлится до 11 июня", - говорится в сообщении.

Ограничение распространяется на движение транспортных средств, масса которых превышает 3,5 тонн. По городским дорогам движение разрешено лишь для автомобилей коммунальных служб и транспорта, обеспечивающего уборку улиц и перевозку продуктов. Все остальные грузовики должны получить специальное разрешение.

Ограничение движения вводится ежегодно весной и осенью для сохранности региональных автодорог в период неблагоприятных климатических условий. Решение продлить сроки принято в связи с прохождением весеннего паводка. Временное ограничение большегрузов на автомобильных дорогах региона было введено с 23 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
2
МЧС Подмосковья предупреждает о шквалистом ветре в регионе
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
6
Суд вынесет решение по иску Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
7
Применение крылатых ракет "Калибр" в сирийской кампании. Досье
Темы дня
Загрузка...
Реклама