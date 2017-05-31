Ограничение движения большегрузов в Ненецком округе продлили до 11 июня из-за непогоды

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АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая. /ТАСС/. Ограничение движения тяжеловесного транспорта по дорогам Ненецкого автономного округа продлили до 11 июня из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
"С 1 июня в Ненецком автономном округе на 10 дней продлевается временное ограничение движения тяжеловесной техники по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения. Ограничение продлится до 11 июня", - говорится в сообщении.
Ограничение распространяется на движение транспортных средств, масса которых превышает 3,5 тонн. По городским дорогам движение разрешено лишь для автомобилей коммунальных служб и транспорта, обеспечивающего уборку улиц и перевозку продуктов. Все остальные грузовики должны получить специальное разрешение.
Ограничение движения вводится ежегодно весной и осенью для сохранности региональных автодорог в период неблагоприятных климатических условий. Решение продлить сроки принято в связи с прохождением весеннего паводка. Временное ограничение большегрузов на автомобильных дорогах региона было введено с 23 апреля.