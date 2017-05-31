Вожатых для детских лагерей отдыха с 2017 года будут готовить в вузах

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ГОРКИ, 31 мая. /ТАСС/. Подготовка вожатых для детских летних лагерей отдыха в России с 2017 года будет осуществляться в педагогических вузах. Об этом на селекторном совещании правительства в Горках сообщила министр образования РФ Ольга Васильева.
"С этого года мы будем готовить во всех вузах педагогических вожатых. Мы совместно с Минтруда готовим сейчас профессиональный стандарт, который как раз касается вожатых", - сказала она. В настоящий момент, по ее словам, подготовку таких кадров в пилотном варианте проводят два российских вуза - МГУ и Костромской педагогический университет.
Большинство детских учреждений уже провели профпереподготовку вожатых, отметила она. Министр также отметила необходимость разработки веб-сайтов для каждого детского учреждения.
По ее словам, на отдых детей из семей, находящихся в затруднительном социальном положении, необходимы субсидии. В 2015-2016 годах на эти цели было выделено 4,6 млрд руб., сказала она. "В этом году у нас на 1% больше, чем в прошлом году таких детишек, которые оказались в этой ситуации. То есть деньги нам нужны", - добавила министр.