Кремль не следит за сериалом "Карточный домик"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Кремль не следит пристально за сериалом "Карточный домик", очередной сезон которого выходит на экраны.

"В Кремле очень много других забот", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, знают ли в администрации о начале нового сезона сериала.

"Поэтому так ставить вопрос вряд ли было бы корректно", - добавил он.