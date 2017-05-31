Мобильные кассиры вышли на работу на трех станциях метро Москвы перед Кубком конфедераций

ЛЕЙПЦИГ, 31 мая. /ТАСС/. Мобильные кассиры начали работать в тестовом режиме на станциях московского метро "Щелковская", "Савеловская" и "Чкаловская" в преддверии Кубка конфедераций по футболу. Специальные сотрудники столичной подземки будут продавать пассажирам билеты на одну поездку без очереди, а также рассказывать о том, как пользоваться автоматами по продаже проездных, сообщил ТАСС первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов.

"Мобильные кассиры - одна из мер, которые мы внедряем для сокращения очередей в кассах. Также мы закупаем автоматы по продаже билетов, проводим анализ загруженности кассовых зон и в зависимости от этого распределяем автоматы", - сказал он по итогам сессии "Что определяет успех в системах метро", которая прошла в рамках Международного транспортного форума International Transport Forum-2017 в Лейпциге.

Булатов отметил, что власти ожидают увеличения пассажиропотока на центральных станциях в дни проведения матчей Кубка конфедераций в Москве. Мобильные кассиры, по его словам, будут выходить на работу в часы пик при скоплении в очереди более пяти человек.

Кубок конфедераций пройдет в столице и других городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Международный транспортный форум International Transport Forum-2017 является всемирной площадкой и местом проведения встреч на высшем уровне в сфере транспорта, логистики и мобильности. В рамках форума в Лейпциге ежегодно собираются ключевые представители правительственных и политических организаций, коммерческих и промышленных предприятий, исследовательских учреждений и гражданского общества.