Москалькова призывает регионы уточнить порядок информирования о стихийных бедствиях

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала региональные власти расширить возможности информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
"Хотелось бы, чтобы в субъектах Федерации более подробно регламентировали порядок оповещения граждан (о стихийных бедствиях - прим. ТАСС). Может, не только СМС, но и бегущая строка, и радиотрансляция должна быть", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.
"МЧС, конечно, сделало очень многое для того, чтобы предотвратить последствия (стихии - прим. ТАСС) в семи регионах. Были остановлены поезда, транспорт, который мог пострадать. Но оповещение в городе Москве могло бы минимизировать последствия", - отметила омбудсмен.
Стихийное бедствие, которое обрушилось 29 мая на Москву и Подмосковье, метеорологи квалифицировали как шквал. Его жертвами стали 15 человек: 10 погибли в Москве и пять в области, пострадали около 200 человек. По данным московской мэрии, шквал повалил 14 тыс. деревьев. Повреждения получили 2 тыс. машин, крыши 243 домов.
В среду на заседании Совета Федерации будет рассмотрен федеральный закон, который будет обязывать операторов мобильной связи, а также СМИ бесплатно и своевременно проводить оповещение жителей о возможной угрозе ЧС, включая стихийные бедствия.