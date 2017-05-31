Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москалькова призывает регионы уточнить порядок информирования о стихийных бедствиях

Общество
31 мая, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека также предложила информировать население о чрезвычайных ситуациях с помощью бегущей строки и радиотрансляции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала региональные власти расширить возможности информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

"Хотелось бы, чтобы в субъектах Федерации более подробно регламентировали порядок оповещения граждан (о стихийных бедствиях - прим. ТАСС). Может, не только СМС, но и бегущая строка, и радиотрансляция должна быть", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

"МЧС, конечно, сделало очень многое для того, чтобы предотвратить последствия (стихии - прим. ТАСС) в семи регионах. Были остановлены поезда, транспорт, который мог пострадать. Но оповещение в городе Москве могло бы минимизировать последствия", - отметила омбудсмен.

Стихийное бедствие, которое обрушилось 29 мая на Москву и Подмосковье, метеорологи квалифицировали как шквал. Его жертвами стали 15 человек: 10 погибли в Москве и пять в области, пострадали около 200 человек. По данным московской мэрии, шквал повалил 14 тыс. деревьев. Повреждения получили 2 тыс. машин, крыши 243 домов.

В среду на заседании Совета Федерации будет рассмотрен федеральный закон, который будет обязывать операторов мобильной связи, а также СМИ бесплатно и своевременно проводить оповещение жителей о возможной угрозе ЧС, включая стихийные бедствия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Шквал в Москве
Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
2
МЧС Подмосковья предупреждает о шквалистом ветре в регионе
3
Суд вынесет решение по иску Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
4
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве
5
В доме Джона Леннона в Ливерпуле совершено убийство троих человек
6
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама