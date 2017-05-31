Песков назвал встречи Путина с представителями конфессий регулярным явлением

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Встречи Путина со старообрядцами не новое, а регулярное явление, как и с представителями других конфессий. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На моей памяти это далеко не первая встреча, и они общались по случаю разных мероприятий и церемоний, это было множественное общение. Просто недавно публично сначала состоялся приезд митрополита Московского и всея Руси РПСЦ Корнилия в Кремль, встреча с Путиным очередная, и потом ответный визит в Слободу - может быть, отсюда создается впечатление, что это какое-то новое явление", - сказал Песков.
Он еще раз подчеркнул, что "у них проходит обычное регулярное общение, справедливости ради нужно отметить, как и с представителями других конфессий".
Путин в среду посетил Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) в Москве.
Глава государства осмотрел в храме Рождества Христова выставку "Сила духа и верность традиции", собравшую уникальные памятники старообрядческой культуры XVI-XX веков. Как ожидается, после выставки в сопровождении митрополита Московского и всея Руси РПСЦ Корнилия Путин посетит кафедральный Покровский собор.
Историко-архитектурный комплекс в Рогожской слободе, где сформировался центр русского старообрядчества, приемлющего священство (Белокриницую иерархию), в настоящее время насчитывает 50 строений. Здесь располагается митрополия Русской православной старообрядческой церкви.