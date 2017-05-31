СМИ: Трамп принял решение о выходе США из Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе его страны из Парижского соглашения по климату.

Об этом сообщил информационный портал Axios, который ссылается на источники, осведомленные о решении Трампа.

По их данным, вопросы, связанные с процедурой выхода из соглашения, прорабатывает группа сотрудников администрации США во главе с руководителем Агентства по охране окружающей среды Скоттом Прюиттом.

По сведениям портала, в администрации Трампа рассматривают два варианта. Один из них предусматривает выход США из самого Парижского соглашения, заключенного в 2015 году, в этом случае процедура выхода займет три года. Второй вариант предполагает прекращение участия США в Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая была принята в 1992 году, вступила в силу в 1994 г. и создала основу для принятия Парижского соглашения. Этот вариант ускорит процедуру выхода, однако он является более радикальной мерой.

В минувшую субботу министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в интервью телеканалу CBS, что Трамп принимает во внимание различные мнения насчет участия страны в этой международной договоренности. На состоявшемся 25-26 мая саммите Группы семи в Италии вопрос о Парижском соглашении вызвал разногласия между Трампом, который скептически настроен в отношении этого документа, и лидерами остальных стран этой группы, которые выступают в поддержку договора.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.