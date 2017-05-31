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Пахомов обсудил со студентом из Нигерии инцидент на карнавале в Сочи

Общество
31 мая, 15:29 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 31, мая. /ТАСС

В завершении встречи африканскому студенту подарили билет по полуфинал Кубка конфедераций, пожелав удачи сборной Камеруна

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СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Глава Сочи Анатолий Пахомов выразил сожаление в связи с появлением на карнавале участника в национальной одежде одной из африканских стран и с бананами в руках.

"Если кого-то из трех тысяч участников карнавала подвело чувство меры и вкуса, это действительно заслуживает сожаления", - сказал он в среду на встрече со студентом из Нигерии Лоладе Одевуи.

По словам Пахомова, это был единичный досадный инцидент. "Жители Сочи всегда отличались гостеприимством и толерантностью", - подчеркнул он.

Лоладе Одевуи обучается в Российском международном олимпийском университете, занимается спортивной журналистикой. Причину инцидента, вызвавшего у него негативную реакцию, он видит в недостатке информации у жителей Сочи о некоторых стереотипах, связанных с историей его родного континента. "Я сам опросил жителей города и понял, что они об этом просто не знают", - сказал студент, посоветовав мэрии курорта перед Кубком конфедераций провести разъяснительную работу среди болельщиков.

В завершении встречи африканскому студенту подарили билет по полуфинал Кубка конфедераций, пожелав удачи сборной Камеруна.

Ранее в ряде зарубежных СМИ была распространена фотография с карнавала, на которой видны два участника, загримированных под темнокожих болельщиков, одетых в национальные костюмы. Частью наряда одного из участников была связка бананов. Подобные инциденты часто воспринимаются темнокожими болельщиками и игроками как оскорбление, из-за чего стали причиной нескольких скандалов в практике мирового футбола.

Первая реакция

Карнавальное шествие состоялось в Сочи 27 мая, в день открытия летнего курортного сезона. После первых критических материалов СМИ власти Сочи заявили, что "с нетерпением ждут возможности оказать теплый прием сборной Камеруна и ее болельщикам, а также представителям всех других стран во время Кубка конфедераций".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Камеруна один из матчей группового турнира сыграет с командой Германии в Сочи 25 июня.

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