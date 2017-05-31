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Волонтеры на Ямале намерены ликвидировать 43 незаконные свалки

Общество
31 мая, 15:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, мая. /ТАСС

Объекты нанесены на экологическую карту региона, созданную в рамках проекта "Будущее Арктики"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Волонтеры планируют ликвидировать в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 43 несанкционированные свалки бытового и строительного мусора в рамках экологического проекта "Будущее Арктики", сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"В рамках проекта волонтеры собираются очистить от строительного и бытового мусора более 3,5 млн кв. м., на которых находится порядка 70 тыс. тонн отходов. На экологической карте проекта "Будущее Арктики" уже расположено 43 объекта, это свалки в 12 муниципальных образованиях", - сказали в пресс-службе.

О местах скопления мусора сообщают общественники и жители ЯНАО, которые присылают фотографии и координаты мест. "Помимо этого, планируется провести ручную очистку береговых зон рек в районе города Салехарда, где организуют субботники. Объем береговой зоны только по реке Палуй составляет 1,8 млн кв. м.", - уточнили в пресс-службе.

В Приуральском районе к ликвидации несанкционированных свалок привлекут экодружины, в которые смогут войти местные жители не младше 18 лет.

Сообщается, что проект поддержали региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) и молодежное правительство ЯНАО.

При этом из-за морозной весны старт субботников в ЯНАО сдвигается. В Салехарде уборка улиц после зимы запланирована на 10 июня. "Весь масштаб загрязнений будет виден после схода снега", - уточнили в администрации города, добавив, что в регионе до сих пор по ночам температура воздуха достигает минус 5 градусов.

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