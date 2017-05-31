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Путин посетил старообрядческий Рогожский духовный центр в Москве

Общество
31 мая, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Владимир Путин стал первым российским лидером, который посетил этот старообрядческий центр

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Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий и президент РФ Владимир Путин

Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий и президент РФ Владимир Путин, Москва, 31 мая

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил в Рогожском духовном центре Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) в Москве выставку, посвященную старообрядческой культуре, и кафедральный Покровский собор.

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На выставке "Сила духа и верность традиции" в храме Рождества Христова собраны уникальные памятники старообрядческой культуры разных веков. Об экспонатах президенту РФ рассказали главный научный сотрудник Государственного исторического музея Елена Юхименко и священнослужитель отец Алексей (Лопатин). В экспозиции находятся, в частности, дораскольные и более поздние иконы, редкие печатные и рукописные книги, пластинка с записью старообрядческого хора начала XX века, и другое.

Вводный раздел выставки рассказывает о начале раскола православной церкви и деятельности протопопа Аввакума, а также об основных событиях в истории Рогожского центра. Часть выставки посвящена прославленным купцам и меценатам, имевшим отношение к Рогожской старообрядческой общине. Еще одна тема экспозиции касается любви к Родине и защиты отечества, что призвано развеять бытующее иногда мнение о том, что старообрядцы, не принявшие церковную реформу середины XVII века, находились в оппозиции к государству.

После выставки в сопровождении митрополита Московского и всея Руси РПСЦ Корнилия Путин посетил кафедральный Покровский собор. Сфотографировавшись с иерархами старообрядческой церкви, глава государства направился на чаепитие с митрополитом Корнилием.

Путин стал первым главой российского государства, который посетил Рогожский старообрядческий центр.

Историко-архитектурный комплекс в Рогожской слободе, где сформировался центр русского старообрядчества, приемлющего священство (Белокриницую иерархию), в настоящее время насчитывает 50 строений. Здесь располагается Митрополия Русской православной старообрядческой церкви. Проводится масштабная реставрация этого духовного центра.

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