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Путин поздравил предстоятеля старообрядческой церкви с приближающимся днем ангела

Общество
31 мая, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Глава государства подарил митрополиту Корнилию книгу о житие святого Николая Чудотворца

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил митрополита Московского и Всея Руси Русской старообрядческой церкви Корнилия с приближающимся днем ангела. Во время посещения Рогожского духовного центра глава государства также подарил ему книгу о житие святого Николая Чудотворца. Это старообрядческое издание на церковно-славянском языке датировано 1911 годом и было перечитано с издания 1643 года.

Путин отметил, что старообрядцев всегда отличала любовь к отечеству, труду, семье, что особенно востребовано с учетом отмечаемого в четверг Дня защиты детей. Он также заверил митрополита в том, что государство и дальше будет поддерживать подопечных церкви, проживающих за рубежом, и способствовать возвращению соотечественников на Родину.

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Предстоятель старообрядческой церкви Корнилий преподнес президенту в честь дня Святой Троицы икону. "Чтобы она вас хранила, чтоб мир и любовь, которые на иконе, были и в наших душах, и в нашем государстве", - сказал митрополит.

Он поблагодарил президента РФ за посещение духовного центра. "Вы совершили, думаю, историческое событие. Впервые за историю старообрядчества - а это 350 лет - глава русского государства посещает старообрядческий духовный центр, за что мы вам очень благодарны", - сказал Корнилий.

Митрополит выразил благодарность правительству РФ за возможность провести сбор всех старообрядцев мира в Москве. "Благодарны за поддержку, которую вы оказали к 400-летию протопопа Аввакума, которое будет в 2020 году", - отметил он.

"Надеюсь, что выставка, ваше посещение расширит возможность знакомиться со старообрядчеством, его духом и историей", - добавил митрополит.

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