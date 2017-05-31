Первый всероссийский медицинский студенческий отряд сформирован в Поморье

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АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая. /ТАСС/. Первый всероссийский медицинский студенческий отряд "Коллеги" сформирован в Архангельской области. Об этом сообщил ТАСС начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалев.
"Это первый профильный отряд в стране. В нем будет 50 участников. 30 человек будут работать в первой городской больнице Архангельска, 20 человек - в областной больнице. В летний период возникает большая потребность в кадрах, потому что многие уходят в отпуска", - сказал Ковалев.
По результатам отбора в состав отряда вошли представители из 12 регионов страны: Архангельской, Орловской, Новосибирской, Нижегородской, Челябинской, Кемеровской, Новгородской, Иркутской, Ростовской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, а также Красноярского края. В составе отряда студенты медицинских вузов с 1 по 5 курс. Они будут работать с 10 июля по 20 августа в качестве младшего и среднего персонала.
Организаторами проекта выступают ГАУ АО "Штаб молодежных трудовых отрядов", Северный государственный медицинский университет и министерство здравоохранения Архангельской области. Помимо работы, бойцов первого медицинского студотряда ждет большая культурная программа.