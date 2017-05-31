Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый всероссийский медицинский студенческий отряд сформирован в Поморье

Общество
31 мая, 17:01 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 31, мая. /ТАСС

Участники первого профильного отряда в России будут работать в больницах Архангельска и области

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая. /ТАСС/. Первый всероссийский медицинский студенческий отряд "Коллеги" сформирован в Архангельской области. Об этом сообщил ТАСС начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалев.

"Это первый профильный отряд в стране. В нем будет 50 участников. 30 человек будут работать в первой городской больнице Архангельска, 20 человек - в областной больнице. В летний период возникает большая потребность в кадрах, потому что многие уходят в отпуска", - сказал Ковалев.

По результатам отбора в состав отряда вошли представители из 12 регионов страны: Архангельской, Орловской, Новосибирской, Нижегородской, Челябинской, Кемеровской, Новгородской, Иркутской, Ростовской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, а также Красноярского края. В составе отряда студенты медицинских вузов с 1 по 5 курс. Они будут работать с 10 июля по 20 августа в качестве младшего и среднего персонала.

Организаторами проекта выступают ГАУ АО "Штаб молодежных трудовых отрядов", Северный государственный медицинский университет и министерство здравоохранения Архангельской области. Помимо работы, бойцов первого медицинского студотряда ждет большая культурная программа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: попытки черногорских СМИ формировать черные списки недостоверны
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве
3
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон грата
4
Песков не считает нужным комментировать высказывания своей дочери Елизаветы в соцсетях
5
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
6
Суд вынесет решение по иску Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама