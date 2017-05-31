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В Сеуле прошла презентация российского туристического потенциала Russian Tourism Road Show

Общество
31 мая, 16:51 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Проведению презентации, равно как и активизации туристических обменов между двумя странами в значительной степени способствовало введение с 1 января 2014 года безвизового обмена

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СЕУЛ, 31 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Презентация Федерального агентства по туризму "Russian Tourism Road Show" состоялась в столице Республики Корея (РК). Ее участники представили корейской стороне новые туристические маршруты, продемонстрировали туристические возможности российских регионов, рассказали о деятельности предприятий и организаций, предоставляющих качественный сервис в этой сфере.

"Впервые за последние годы проводится столь масштабная презентация регионов РФ в Сеуле с участием и российских представителей туристических организаций, и представителей корейской Национальной туристической организации, посольства, торгпредства и всех тех, кто имеет отношение к развитию сотрудничества с РК", - заметил, открывая мероприятие посол РФ в РК Александр Тимонин.

"Здесь представлены различные российские регионы, и это очень важно, поскольку именно они в последние годы играют все более активную роль в нашем сотрудничестве, - подчеркнул посол. - Прежде всего это Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Хабаровский край, Бурятия, Сахалин и другие регионы нашей родины".

Тимонин отметил, что проведению презентации, равно как и активизации туристических обменов между двумя странами в значительной степени способствовало введение с 1 января 2014 года безвизового обмена. "Это вывело наш туристический обмен на новый уровень, и за последние два года мы фиксируем почти двукратное увеличение двустороннего турпотока", - заметил посол.

Дипломат отметил, что крайне важно для развития туристического бизнеса и продвижения российских туристических продуктов привлечь граждан РК в нашу страну. "География туризма на протяжении всех минувших 26 лет двусторонних отношений сводилась к посещению Сибири и Дальнего Востока и центральных городов - Санкт-Петербурга и Москвы", - сказал посол. В этой связи он подчеркнул необходимость работать над тем, чтобы расширить круг посещаемых иностранными туристами мест в России.

Тимонин выразил уверенность, что нынешняя презентация будет способствовать привлечению корейских граждан в нашу страну, а увеличение туристического потока будет способствовать и улучшению двусторонних отношений.

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