Кузнецова передала Путину предложения по обеспечению информационной безопасности детей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает необходимым для обеспечения информационной безопасности детей не только принять запретительные меры, но и позаботиться об увлечении ребят альтернативным контентом. Она представила президенту РФ Владимиру Путину "дорожную карту" по достижению этой задачи.

"Никто не защищен от деструктивной информации, с которой они (дети) могут столкнуться, здесь запретительные меры - это лишь часть, которой удалось добиться", - сказала Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Она считает важным принятие соответствующего закона (о введении уголовной ответственности для создателей "групп смерти"), но при этом отметила важность создания для детей альтернативного контента. "Это создание тех программ, которые помогут ребенку найти себя, увлекут его, но именно в мир позитивных и созидательных ценностей", - сказала Кузнецова. Она уточнила, что альтернативный контент касается не только сети интернет, но и телевидения, дополнительного образования. Уполномоченный по правам ребенка добавила, что подготовленная "дорожная карта" разработана представителями экспертного сообщества, общественности.

Кузнецова также передала главе государства доклад о деятельности уполномоченных по правам детей и попросила Путина, чтобы программа, которая должна быть в ближайшее время разработана во исполнение указа президента прошла предварительное общественное обсуждение.

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал указ о проведении в России Десятилетия детства. "В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, постановляю объявить 2018-2027 годы в России Десятилетием детства", - говорится в указе.

Правительство в соответствии с документом должно в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Кузнецова сообщила, что в последнее время примерно на треть возросло число обращений в аппарат уполномоченного по правам ребенка. Она связывает данный факт не столько с увеличением количества нарушений, а с тем, что данный аппарат является удобным институтом для решения различных возникающих проблем.

Глава государства поздравил Кузнецову с отмечаемым 1 июня Международным днем защиты детей. Уполномоченный по правам ребенка подготовила к этому празднику подарок для Путина. Она передала ему картину с изображением Кремля, которую написали ее шестеро детей.