Путин призвал региональные власти оказывать всемерную поддержку многодетным семьям

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти России продолжат оказывать поддержку многодетным семьям и способствовать устройству в семьи детей, оставшихся без попечения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения ордена "Родительская слава".

"За последние годы в нашей стране немало сделано для поддержки материнства и детства, и результат есть. Семей, воспитывающих двух и более детей, становится все больше и больше, в том числе и тех, где есть приемные и усыновленные дети. Мы, конечно и дальше будем делать все для создания достойных условий жизни семьям с детьми и для семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей", - сказал президент.

Путин отметил, что региональные и муниципальные власти могут сделать многое для решения проблем многодетных семей. "Проблемы многодетных семей лучше видны, конечно, на местах, - пояснил он. - Их нужно чувствовать, понимать и стремиться помочь, в том числе и в решении всех насущных жизненных проблем". Путин выразил уверенность, что решение любой проблемы можно найти всегда, если заниматься этим предметно.

Глава государства поблагодарил участников церемонии и в их лице все большие семьи России, а также пожелал им здоровья и благополучия.

"В этом зале много по-настоящему счастливых людей. День за днем вместе со своими детьми вы вновь познаете мир и разделяете с ними чувство гордости за их успех, видите, как благодаря вашим усилиям раскрываются их лучшие качества, таланты, делаете все, чтобы они выросли честными и порядочными людьми, достойными гражданами нашей стране", - сказал президент, обращаясь к участникам церемонии. "У меня же не первое мероприятие подобного рода, но что всегда радует: всегда обращаешь внимание на то, что имеешь дело на таких церемониях с очень добрыми людьми. Это прямо, что называется, висит в воздухе, это ощущается, чувствуется и, наверняка, благодаря вашей душе, вашему сердцу, у вас так все красиво по жизни и получается", - добавил Путин.

Глава государства отметил, что большая многодетная семья - это не только счастье, но прежде всего большой труд и огромная ответственность, "это работа без перерывов и выходных". "Дети, их нужды, проблемы, планы для вас всегда на первом месте, вы выбрали для себя именно такую линию жизни - благородную и великодушную", - добавил Путин. Он отметил, что родительская любовь "поистине безгранична, ее хватает на всех детей - и на своих по крови, и на приемных, усыновленных".

"Щедрые на родительскую любовь семьи воплощают вековые традиции отзывчивости и милосердия, своим примером подтверждая, что для стремления творить добро не бывает преград, и дают ориентир всем, кто только формирует для себя образ будущей жизни", - указал глава государства.

Незапланированные эпизоды

В начале церемонии, перед вступительной речью Путина в зале раздался плач испугавшегося ребенка. Президент постарался его успокоить: "Не плакать! Все хорошо. Напугали малыша, застучали, загремели. Все в порядке".

Во время самой церемонии, когда многодетные родители вместе со своими детьми подходили к президенту для получения орденов и фотографирования, ситуация повторилась. На этот раз плачущего мальчика взяла на руки его мама, стоявшая рядом с президентом. Путин не смутился и попытался также аккуратно подбодрить мальчика, который через какое-то время успокоился.

Орден "Родительская слава"

Орденом "Родительская слава" награждаются родители и усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают высокий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии подрастающего поколения, подают пример в укреплении института семьи. Семье вручается орден, почетная грамота и единовременное поощрение в 100 тыс. рублей. Орден "Родительская слава" был учрежден Указом президента в мае 2008 года.

В церемонии 31 мая 2017 года участвовали восемь семей: родители и их дети из восьми субъектов федерации.