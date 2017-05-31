Оставшееся топливо для районов Крайнего Севера доставят летом

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АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая. /ТАСС/. Топливо для предстоящего отопительного сезона, которое не удалось завезти в районы Крайнего Севера Архангельской области по зимним сезонным дорогам из-за неблагоприятных погодных условий, будет доставлено туда летом. Об этом сообщил на 35-й сессии областного собрания депутатов министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Андрей Поташев.
"В МО "Лешуконский муниципальный район" поставлено дизельного топлива - 2,2 тыс. тонн (74% от плана завоза на период действия зимних дорог). Недопоставленные объемы топлива планируется завезти в летний период до начала ОЗП (осенне-зимнего периода - Прим.) 2017/2018 года", - сказал Поташев.
По словам председателя областного собрания Виктора Новожилова, ежегодно траты на подготовку и проведение отопительного сезона растут в среднем на 15%. "Завтра начинается лето, но из-за погодных условий мы до сих пор не можем завершить отопительный сезон и приступить к ремонтам на сетях. Будем держать на контроле все эти вопросы в ходе подготовки к новому отопительному сезону", - сказал ТАСС Новожилов.
В рамках подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности Архангельской области с ограниченными сроками завоза грузов в 2017 году запланировано поставить 25,2 тыс. тонн каменного угля и 13,9 тыс. тонн дизельного топлива.