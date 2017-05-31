Ледоход на Печоре пересечет границу Коми и НАО 1-2 июня

АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая. /ТАСС/. Ледоход на реке Печоре пересечет границу Республики Коми и Ненецкого автономного округа (НАО), возможно, уже в четверг. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Как отмечают специалисты Гидрометцентра Северного УГМС, ниже по течению реки начал развиваться местный ледоход. Его голова находится в районе деревни Крестовка. При этом до границы НАО ему остается менее 100 км, по предварительным прогнозам, ледоход может зайти на территорию округа уже 1-2 июня", - говорится в сообщении.

На 31 мая голова основного ледохода на реке Печора находится в 441 км от Нарьян-Мара на участке населенных пунктов Мутный Материк - Брыкаланск (Республика Коми). За сутки он продвинулся на 180 км. В Нарьян-Маре ледоход ожидается 6 июня, что позже обычных сроков на 5-10 дней.

В 2016 году до столицы НАО он дошел 10 мая при среднем многолетнем сроке вскрытия Печоры 27 мая. За все время метеонаблюдений самый поздний ледоход наблюдался 17 июня 1971. В этом году ледоход двигается медленно из-за невысоких уровней воды и холодной погоды, установившейся в апреле - мае на территории Коми.