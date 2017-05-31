Кадыров готов помочь организовать поездку финского журналиста в Чечню по просьбе Захаровой

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров готов оказать помощь с организацией поездки в республику финского журналиста, который на брифинге официального представителя МИД Марии Захаровой задал вопрос о якобы имеющихся в регионе притеснениях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Всегда готов. Тем более исполнить просьбу Марии Захаровой. Правда, для меня несколько непонятно, что я как глава Чеченской республики и Захарова как представитель МИД должны делать работу за журналистов. Организовывать их, направлять, призывать к объективности и независимости. Но, как я уже говорил, готов помочь и приглашаю финские СМИ к нам в республику", - сказал Кадыров в среду в интервью интернет-порталу Life.

При этом Кадыров выразил готовность ответить на вопросы зарубежных журналистов. "В любое время. Я всегда открыт - 24 часа в сутки", - отметил глава Чечни.

Ранее на брифинге для прессы Захарова обратилась к Кадырову с просьбой организовать поездку в республику для корреспондента финского телевидения, которого интересует тема якобы преследования лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в регионе.

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.

Москалькова 5 мая доложила президенту РФ Владимиру Путину, что занимается проблемой нарушения прав лиц нетрадиционной ориентации и попросила дать поручение о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы не на территории Чечни принимать обращения от граждан республики, если таковые будут. Глава государства пообещал обсудить проблему с генпрокурором РФ Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств в регионе, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Кадыров выразил уверенность, что на Западе хорошо информированы о том, что эти данные о преследованиях - неправда, но привыкли говорить то, что в их интересах, а не то, что есть на самом деле.