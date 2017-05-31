Операторы связи технически не могут быстро рассылать СМС с предупреждением о непогоде

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Рассылку СМС-сообщений большому количеству абонентов с предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях быстро и одномоментно могут делать не все сотовые операторы "большой тройки". Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Александр Яковлев.
"Возможность рассылки зависит от технической возможности сотового оператора", - уточнил он.
Так, по его словам, "Мегафон" "имеет такую техническую возможность - единовременной рассылки сообщений, касающихся достаточно большого количества СМС с возможностью распределения по районам". "У остальных операторов - это только полностью Московский регион единовременно с длительным временем рассылки сообщений", - пояснил он.
Кроме того, по мнению Яковлева, охват населения путем СМС-рассылки недостаточно велик и составляет всего около пяти процентов.