У столичного главка МЧС нет данных о фактической скорости ветра во время шквала 29 мая

В Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка впервые родились снежные барсыМосква 31 мая, 18:33
Проект новой госпрограммы вооружений направлен на рассмотрение в коллегию ВПКАрмия и ОПК 31 мая, 18:30
Мутко опроверг информацию о проведении матча между футбольными сборными России и ИндииСпорт 31 мая, 18:26
Операторы связи технически не могут быстро рассылать СМС с предупреждением о непогодеОбщество 31 мая, 18:23
Федоров покинул должность главного менеджера по селекции ХК ЦСКАСпорт 31 мая, 18:17
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"Экономика и бизнес 31 мая, 18:16
Стржалковский: "Динамо" не обладает ресурсами для приобретения дорогостоящих футболистовСпорт 31 мая, 18:14
Кадыров готов помочь организовать поездку финского журналиста в Чечню по просьбе ЗахаровойОбщество 31 мая, 18:12
Пользователи "Активного гражданина" назвали "Духless" лучшим фильмом о МосквеКультура 31 мая, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Росгидромет пока не предоставил столичному управлению МЧС информацию о фактической скорости ветра, которая была во время шквала 29 мая. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Андрей Мищенко.
"Службы прогнозирования МЧС на постоянной связи с центральными органами Росгидромета. Официальный запрос мы им направили и пока ответа не получили", - сказал он.
Мищенко отметил, что информацией о фактической скорости ветра столичный главк МЧС не обладает. "Мы сейчас ждем официальный ответ на наш запрос о фактической скорости ветра, который был в Москве во время непогоды в понедельник", - сказал он.