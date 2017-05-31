У столичного главка МЧС нет данных о фактической скорости ветра во время шквала 29 мая

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Росгидромет пока не предоставил столичному управлению МЧС информацию о фактической скорости ветра, которая была во время шквала 29 мая. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Андрей Мищенко.

"Службы прогнозирования МЧС на постоянной связи с центральными органами Росгидромета. Официальный запрос мы им направили и пока ответа не получили", - сказал он.

Мищенко отметил, что информацией о фактической скорости ветра столичный главк МЧС не обладает. "Мы сейчас ждем официальный ответ на наш запрос о фактической скорости ветра, который был в Москве во время непогоды в понедельник", - сказал он.