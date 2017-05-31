В Москве в ночь на четверг ожидаются дождь, гроза, усиление ветра до 24 м/с

"Все включено" не для всех: почему отели России медленно переходят на популярную модельЭкономика и бизнес 31 мая, 20:03
Дождливая погода и высокий уровень сервиса: ПМЭФ встречает первых гостейЭкономика и бизнес 31 мая, 19:55
Глава ВЭБ: чем успешнее ЦСКА выступит в Лиге чемпионов, тем быстрее погасит кредитСпорт 31 мая, 19:49
США назвали зонд, которому предстоит исследовать Солнце, в честь астрофизика ПаркераКосмос 31 мая, 19:44
ФИФА объявила о создании свободной от табачного дыма среды на ЧМ-2018Спорт 31 мая, 19:43
МИД РФ: Россия и Украина придут к восстановлению полноценных связейПолитика 31 мая, 19:41
Сафронов: долги перед тренерами и хоккеистами "Динамо" остались, ситуация решаетсяСпорт 31 мая, 19:38
Как WADA прописало: российской антидопинговой системе остался шаг до восстановленияСпорт 31 мая, 19:31
Кризис по-бразильски: скидки для оппозиции и музыканты против президентаМеждународная панорама 31 мая, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Столичный главк МЧС России направил текст экстренного предупреждения о плохой погоде, которая ожидается в ночь на 1 июня, операторам мобильной связи, однако СМС-сообщений пока не поступало.
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Москве Андрей Мищенко.
"Нам сегодня поступило предупреждение от Росгидромета и оно было распространено. В ночь на четверг ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий - дождь, местами сильный, гроза, ветер западный 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/ с, местами до 24 м/с", - сказал он.
По словам Мищенко, сразу после получения информация Росгидромета была размещена на терминальных комплексах ОКСИОН, информационных табло ЦОДД, на официальном сайте ГУ МЧС по Москве и соцсетях столичного МЧС, а также разослана в СМИ.
"С 14:15 мск операторам сотовой связи были направлены уведомления - такая работа по информированию была начата и сегодня. Кому-то из вас пришли СМС-сообщения?", - спросил замначальника ГУ МЧС по Москве у журналистов. На момент брифинга никто из журналистов сообщения с предупреждением не получил.
Мищенко пояснил, что информирование может занимать до семи часов. "Кроме того, мы имеем опыт получения жалоб от населения. СМС доходят в момент, когда событие закончилось, либо они приходят на телефон поздно ночью", - сказал он.
Представитель МЧС также отметил, что охват информирования посредством СМС-сообщений невелик и составляет около 5%. "Информация через комплексы ОКСИОН, информационные ЦОДД, вас - СМИ - доходят за более короткое время и охватывают до 90% населения. Это наши основные каналы доведения информации", - подчеркнул Мищенко.
ТАСС напоминает: на случай экстренной ситуации - единый телефон спасателей и пожарных - 101.
С учетом неблагоприятных погодных условий рекомендуется во время прохождения грозового фронта, ливневых осадков, выпадения града и разрядов молнии выполнить мероприятия по снижению рисков возникновения несчастных случаев. Если вы находитесь в помещении, настоятельно рекомендуется закрыть все окна, форточки, двери. Убрать с подоконников и балконов предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра.
Если вы оказались на улице, желательно максимально оперативно укрыться в ближайшем здании капитальной постройки. По возможности старайтесь не укрываться под деревьями, во временных строениях и конструкциях (шатры, павильоны, беседки и т.п.), а также под большепролетными сооружениями.
Не подходите к опорам линий электропередачи, в случае же возникновения экстренной ситуации – остерегайтесь оборванных кабелей и плохо закрепленных металлических конструкций.
Стоит держаться дальше от водоемов, а также не находиться на открытой местности.
При движении в автомобиле стоит остановиться и переждать грозовой фронт, не покидая автомобиль. Не стоит парковать автомобиль под деревьями, рекламными щитами, вблизи опор уличного освещения и т.п.
Не следует выходить на улицу сразу после ослабления ветра, так как через некоторое время порывы ветра могут повториться.