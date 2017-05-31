В Москве в ночь на четверг ожидаются дождь, гроза, усиление ветра до 24 м/с

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Столичный главк МЧС России направил текст экстренного предупреждения о плохой погоде, которая ожидается в ночь на 1 июня, операторам мобильной связи, однако СМС-сообщений пока не поступало.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Москве Андрей Мищенко.

"Нам сегодня поступило предупреждение от Росгидромета и оно было распространено. В ночь на четверг ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий - дождь, местами сильный, гроза, ветер западный 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/ с, местами до 24 м/с", - сказал он.

По словам Мищенко, сразу после получения информация Росгидромета была размещена на терминальных комплексах ОКСИОН, информационных табло ЦОДД, на официальном сайте ГУ МЧС по Москве и соцсетях столичного МЧС, а также разослана в СМИ.

"С 14:15 мск операторам сотовой связи были направлены уведомления - такая работа по информированию была начата и сегодня. Кому-то из вас пришли СМС-сообщения?", - спросил замначальника ГУ МЧС по Москве у журналистов. На момент брифинга никто из журналистов сообщения с предупреждением не получил.

Мищенко пояснил, что информирование может занимать до семи часов. "Кроме того, мы имеем опыт получения жалоб от населения. СМС доходят в момент, когда событие закончилось, либо они приходят на телефон поздно ночью", - сказал он.

Представитель МЧС также отметил, что охват информирования посредством СМС-сообщений невелик и составляет около 5%. "Информация через комплексы ОКСИОН, информационные ЦОДД, вас - СМИ - доходят за более короткое время и охватывают до 90% населения. Это наши основные каналы доведения информации", - подчеркнул Мищенко.

ТАСС напоминает: на случай экстренной ситуации - единый телефон спасателей и пожарных - 101.

Рекомендации МЧС С учетом неблагоприятных погодных условий рекомендуется во время прохождения грозового фронта, ливневых осадков, выпадения града и разрядов молнии выполнить мероприятия по снижению рисков возникновения несчастных случаев. Если вы находитесь в помещении, настоятельно рекомендуется закрыть все окна, форточки, двери. Убрать с подоконников и балконов предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра. Если вы оказались на улице, желательно максимально оперативно укрыться в ближайшем здании капитальной постройки. По возможности старайтесь не укрываться под деревьями, во временных строениях и конструкциях (шатры, павильоны, беседки и т.п.), а также под большепролетными сооружениями. Не подходите к опорам линий электропередачи, в случае же возникновения экстренной ситуации – остерегайтесь оборванных кабелей и плохо закрепленных металлических конструкций. Стоит держаться дальше от водоемов, а также не находиться на открытой местности. При движении в автомобиле стоит остановиться и переждать грозовой фронт, не покидая автомобиль. Не стоит парковать автомобиль под деревьями, рекламными щитами, вблизи опор уличного освещения и т.п. Не следует выходить на улицу сразу после ослабления ветра, так как через некоторое время порывы ветра могут повториться.

