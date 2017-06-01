Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать

Общество
1 июня, 12:35 UTC+3

Столичные власти завершили проверку городских пляжей и водоемов — девять признаны безопасными для купания

Поделиться
Материал из 1 страницы
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва

Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва

© Михаил Почуев/ТАСС

Наступило лето, а вместе с ним — купальный сезон. Несмотря на прохладную погоду в Москве столичные власти сообщают, что несколько пляжей и зон отдыха уже готовы принимать горожан. По данным на 31 мая девять водоемов признаны безопасными для купания. Проверку на соответствие санитарным нормам прошли также 23 зоны без купания.

На карте ТАСС вы сможете найти ближайший к вам подходящий водоем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми
2
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
3
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
4
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама