Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать

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Наступило лето, а вместе с ним — купальный сезон. Несмотря на прохладную погоду в Москве столичные власти сообщают, что несколько пляжей и зон отдыха уже готовы принимать горожан. По данным на 31 мая девять водоемов признаны безопасными для купания. Проверку на соответствие санитарным нормам прошли также 23 зоны без купания.
На карте ТАСС вы сможете найти ближайший к вам подходящий водоем.