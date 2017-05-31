"ВКонтакте" и "Одноклассники" запустили оповещение об опасном изменении погоды

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" запустили оповещение пользователей об опасном изменении погоды в столичном регионе.

"В Москве и пригородах объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер с дождем и градом ожидается до утра 1 июня. Возможно повреждение электропередачи и падение деревьев", - говорится в сообщении.

В нем также указаны телефоны экстренных служб. "Пожарные и спасатели: 101. Для получения экстренной информации звоните +7 (495) 983-79-01", - сказано в письме из рассылки пользователям.

Другая социальная сеть "Одноклассники" также начала оповещать своих пользователей. "Сегодня в 21:00 и в ночь на 1 июня в Москве и Московской области ожидаются гроза и порывы ветра до 24 м/с. Будьте осторожны!", - сказано в сообщении. Компания осуществляет рассылку на основе информации с сайта МЧС города Москвы и с сайта Гидрометцентра, пояснили в пресс-службе.

Штормовое предупреждение

Центральный региональный центр МЧС России распространил экстренное предупреждение об усилении ветра до 24 метров в секунду в 22 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. Под воздействие неблагоприятных явлений попадают Белгородская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Курская, Московская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а также республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Пермский край.

С 31 мая по 1 июня на территории этих регионов ожидаются сильные дожи с грозами, возможен град. Сильный ветер может стать причиной нарушения электроснабжения, повреждения линий электропередачи и линий связи, повышается вероятность обрушения слабо укрепленных, ветхих, широкоформатных рекламных конструкций и кровли зданий.

ЦРЦ МЧС России рекомендует населению не покидать свои дома без крайней необходимости, отказаться от использования личного автотранспорта, избегать нахождения вблизи широкоформатных конструкций, при необходимости оказания помощи сообщать по телефонам экстренных служб спасения - 101.

Последствия стихии

29 мая от удара стихии пострадали Москва и Подмосковье, Владимирская, Тульская, Тверская, Рязанская и Калужская области. Шквальный ветер скоростью до 30 м/с оставил без электричества более 300 населенных пунктов, 16,5 тыс. жилых домов и 1,375 тыс. дачных строений, повалил более 20,5 тыс. деревьев, повредил кровли свыше 320 многоэтажных и частных жилых домов, административных зданий и одного роддома. Повреждения получили более 2,4 тыс. автомобилей и один пассажирский автобус, было задержано движение более 130 пассажирских поездов пригородного сообщения, 23 пассажирских поездов дальнего следования, отменены 4 аэроэкспресса до аэропорта Внуково.

В наибольшей степени от шквала пострадала Москва, где были повалены более 17 тыс. деревьев, повреждены кровли более 282 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 2 тыс. автомобилей. По данным Следственного комитета РФ, от удара стихии в Москве и Подмосковье погибли 15 человек.