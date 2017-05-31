Федотов считает необходимым создать правовую базу для общественного контроля в детдомах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает, что для общественного контроля в детских домах, интернатах и других закрытых структурах необходимо создавать правовую базу. Такое мнение он высказал на семинаре-совещании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

"Нам важно было бы подумать над созданием правовой основы для осуществления общественного контроля ... в отношении соблюдения прав детей, находящихся в государственных учреждениях: детских домах, коррекционных спецшколах, то есть тех школах, где ребенок находится в отрыве от своих родителей", - сказал Федотов. Он пояснил, что речь идет о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, иначе говоря, о тех, кто находится на попечении государства.

"Но где общественный контроль? Как показывает практика, как только волонтеры появляются в этих учреждениях и сообщают нам о нарушениях прав детей, дальше этих волонтеров никуда не пускают, и общественный контроль так и заканчивается. А потом мы удивляемся, почему Следственный комитет вынужден возбуждать полтора десятка дел по просьбе СПЧ", - отметил Федотов.

Он подчеркнул, что для работы волонтеров нужна правовая база. "Надо эти правовые акты создавать. Это касается и инвалидов, лиц, которые находятся в психоневрологических интернатах, и так далее. Нужно думать о развитии общественного контроля в армии, в пограничных частях - там, где сама структура организации предполагает определенную закрытость", - сказал глава СПЧ.

Он подчеркнул, что не призывает делать из этих учреждений проходной двор, чтобы любой мог прийти в детский дом под предлогом того, что он хочет проверить, как там соблюдаются права детей. "Этого делать, безусловно, нельзя. Но именно поэтому нужно создать правовую базу общественного контроля в отношении соблюдения прав детей в специальных учреждениях", - считает он.