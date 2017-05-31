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Медведев назначил Екатерину Драгунову замруководителя Росмолодежи

Общество
31 мая, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Ранее Драгунова занимала должность начальника Управления регионального взаимодействия Росмолодежи

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Екатерину Драгунову заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Назначить Драгунову Екатерину Вячеславовну заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи", - говорится в документе.

Ранее Драгунова занимала должность начальника Управления регионального взаимодействия Росмолодежи.

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