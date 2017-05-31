Смена руководства музея "Исаакиевский собор" закреплена официально

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга опубликовал приказ, согласно которому член Союза писателей РФ Ирада Вовненко с 1 июня назначена исполняющей обязанности директора Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

Ранее сообщалось, что писательницу Ираду Вовненко в среду представили коллективу музея в качестве исполняющей обязанности директора. К моменту назначения она проработала в музейном комплексе Исаакия восемь лет и с 2016 года была заместителем директора по связям с общественностью и культурным проектам.

"Ирада Вовненко назначена исполняющим обязанности директора музея с 1 июня 2017 года в связи с увольнением по собственному желанию Николая Бурова с должности директора СПб ГБУК "Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор", - сообщили в комитете.

В Смольном отмечают, что под руководством Вовненко "реализованы значимые концертные и выставочные проекты, в числе которых "Петербург глазами ангелов: Взгляд с Исаакия". Выставка с успехом была представлена во Франции, Эстонии, Латвии, Азербайджане, Китае".

Ранее председатель комитета по культуре Константин Сухенко рассказал ТАСС, что в дальнейшем вопрос о назначении директора музея будет решаться вместе с судьбой самого музея.

У Бурова много интересных предложений

Покинувший пост директора Исаакия Николай Буров рассказал ТАСС, что в первую очередь намерен заняться своим здоровьем, после чего определится со своей дальнейшей деятельностью. "Я буду заниматься здоровьем, а потом буду прояснять перспективу, - сказал он. - Предложений много и на удивление интересных".

При этом он отметил, что по-прежнему любит музейное дело.

"У меня здесь остается очень много друзей, и я продолжаю любить и Исаакий, и Спас, и музейное дело", - сказал он.

Буров возглавлял музей с 2008 года. В апреле 2017 года он сообщил, что подписал заявление об уходе с поста по собственному желанию с 1 июня - за пять дней до истечения его нынешнего контракта.

Нет точных сроков передачи

Сухенко рассказал, что на данный момент у Смольного нет определенных сроков или дат, к которым планируется провести передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Московскому патриархату Русской Православной церкви. "Я этих дат не чувствую, не вижу и считаю, что действительно мы сейчас более продуманно стараемся отнестись ко всей этой истории и процедуре", - сказал он. Глава комитета подчеркнул, что "от какого-то поспешного отношения о судьбе собора сейчас перешли к более вдумчивому, к более осмысленному поиску оптимальной модели его существования".

Музей-памятник

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея- памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает 2 знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови). Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.